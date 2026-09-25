Kepez tiyatronun uluslararası buluşmasına ev sahipliği yapıyor

Kepez'te uluslararası tiyatro hareketi

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Tiyatro Ödülleri öncesi basın toplantısı Dokumapark Modern Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez'i sanatın üretildiği ve paylaşıldığı bir kültür merkezi haline getirmek istediklerini belirtti. Başkan Kocagöz, "Amacımız tiyatroyu yarıştırmak değil, emeği görünür kılmaktır" sözleriyle ödüllerin yaklaşımını özetledi.

Festivalin hedefi ve katılım detayları:

Kocagöz toplantıda bu yıl yurt dışından 8, yurt içinden 29 olmak üzere toplam 37 tiyatro sanatçısını ağırlayacaklarını açıkladı. Başkan, "Sanat iyileştirir, sanat iyi gelir" anlayışıyla yola çıktıklarını vurgulayarak sanatçıları buluşturmanın ve yeni üretimlerin önünü açmanın öncelik olduğunu ifade etti. "Bizim için en önemli olan enleri belirlemek değil esas olan sanatın birleştirici gücünü sergilemektir" dedi.

Sanata 'evet' yaklaşımı ve yerel perspektif:

Kocagöz, Kepez'i sadece fiziksel altyapısıyla değil, kültür ve sanatla büyütmeyi hedeflediklerini belirtti: "Kepez'i sanatın üretildiği, paylaşıldığı güçlü bir kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. Sanata her zaman 'evet' diyeceğiz." Tiyatroya verdiği değerin altında yatan düşünceyi "Tiyatroyu sanatın ötesinde bir kucaklama, anlama, felsefesidir. Bence tiyatro her şeydir" sözleriyle açıkladı.

Yerel aktörlerin değerlendirmeleri

Sanata Evet Koordinatörü Tamer Levent ise festivalin toplumdaki algısını ve büyüme potansiyelini değerlendirdi. Levent, festivalin başlangıç aşamasında olduğunu ve zamanla bir damla gibi büyüyeceğini söyledi. Antalya'da daha önce çocuk festivallerinin yapıldığını hatırlatan Levent, Kepez'deki bu çapta bir tiyatro festivalinin nadir olduğunu ve içinde bulunulan dönemde umut verici olduğunu belirtti: "Kepez'de bu festivalin düzenlemesini çok anlamlı buluyorum."

Kepez Kent Tiyatrosu Koordinatörü Gökhan Avkıran ise her şeyin küçük bir hayalle başladığını anımsattı: "Burada Başkanımız Kocagöz'le bir hayal kurduk. Bunu bir el yordamıyla yapıyoruz." Avkıran, Kepez'in hızlı ve ciddi bir kimlik değişimi içinde olduğunu, ekibin kentteki önyargıları kırmak için çalıştığını ve bu girişimin geleneksel hale gelmesi için ortak çaba göstereceklerini söyledi.

Ödül töreni ve program bilgileri:

2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri, 26 Eylül Cumartesi günü Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl kapsamı genişletilen ödüllerde, ulusal ve uluslararası tiyatro örgütlerinin yanı sıra başarılı çalışmalara imza atan kişi ve kurumlar da ödüllendirilecek.

2. ULUSLARARASI TİYATRO ÖDÜLLERİ ÖNCESİ DÜZENLENEN TOPLANTIDA KONUŞAN KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, KEPEZ’İ SANATIN ÜRETİLDİĞİ VE PAYLAŞILDIĞI GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEYEREK, “AMACIMIZ TİYATROYU YARIŞTIRMAK DEĞİL, EMEĞİ GÖRÜNÜR KILMAKTIR” DEDİ.