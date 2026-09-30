Kepez ve Döşemealtı'nda ele geçirilenler operasyonun boyutunu ortaya koydu

Operasyon detayları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında 2 şüpheliye yönelik adres aramaları gerçekleştirildi.

Ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Aramalarda 1.284 sentetik hap (Gerica), 5 gram kokain, 28 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 2.562 tabanca fişeği bulundu.

Adli süreç ve el koyulanlar:

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit paraya da el koydu. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA'NIN KEPEZ VE DÖŞEMEALTI İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİYE YÖNELİK ARAMALARDA SENTETİK HAP, KOKAİN, UYUŞTURUCU HAP, RUHSATSIZ TABANCA VE ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.