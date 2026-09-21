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Kepez Yeni Drag Pisti'nde motodrag tutkunları buluştu

Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilen Türkiye Motodrag Şampiyonası 3. ayak yarışları, sporculara yüksek hız, rekabet ve çekişme deneyimi sundu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kepez Yeni Drag Pisti'nde motodrag tutkunları buluştu

etkinlik özeti:

Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 3. ayak yarışları, hafta sonunda Kepez Yeni Drag Pistinde gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren organizasyon, motor sporları meraklılarına yüksek hız ve yoğun rekabet sunarken, farklı illerden gelen sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

yarışların akışı:

Organizasyonun ilk gününde yapılan antrenman ve sıralama turları, sporcuların pist şartlarına uyum sağlaması ve finallerdeki sıralamalarını belirlemesi açısından belirleyici oldu. Final gününde start çizgisine gelen yarışçılar, saniyeler içinde tamamlanan etaplardaki performanslarıyla derece için yarıştı. Yarışlarda motosikletlerin gücü, start performansı, refleksler ve sürüş hakimiyeti öne çıkan unsurlar olarak dikkat çekti.

pist ve izleyici deneyimi:

Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerinde yer alan Kepez Yeni Drag Pisti, farklı motor hacimleri ve sınıflarda düzenlenen yarışlara ev sahipliği yaptı. İzleyiciler güçlü motosikletlerin starttan finişe kadar süren çekişmesini yakından takip etti; yarışların sonunda kategorilerde dereceye giren sporcular belli oldu. Etkinlik, organizasyon ve seyir deneyimi açısından başarılı bulunurken, pistin teknik şartları ve yarış akışı izleyenlere yoğun bir adrenalin yaşattı.

Kepez etabının tamamlanmasıyla şampiyonanın 3. ayağı geride kaldı; sporcuların performansları ve elde edilen dereceler, sezonun ilerleyen etapları için belirleyici olacak unsurlar olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE MOTODRAG ŞAMPİYONASI’NIN 3. AYAK YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN KEPEZ, YENİ DRAG PİSTİ...

TÜRKİYE MOTODRAG ŞAMPİYONASI’NIN 3. AYAK YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN KEPEZ, YENİ DRAG PİSTİ, MOTOR SPORLARI TUTKUNLARINA YÜKSEK HIZ VE REKABET DOLU BİR HAFTA SONU YAŞATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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