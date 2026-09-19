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Kepez yeni drag pistinde motosikletlerin hız mücadelesi başladı

Kepez Yeni Drag Pisti'nde Türkiye MotoDrag Şampiyonası 3. ayağı başladı; sporcular antrenman ve sıralama turlarında piste çıktı, finaller yarın.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kepez yeni drag pistinde motosikletlerin hız mücadelesi başladı

Kepez yeni drag pistinde yarış haftası başladı

Kepez Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye MotoDrag Şampiyonasının 3. ayak yarışları, Kepez Yeni Drag Pistinde başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sporcular, pistteki performanslarını test etmek ve sıralamadaki yerlerini belirlemek için piste çıktı.

pist, program ve atmosfer:

Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerindeki Kepez Yeni Drag Pisti’nde sabah saat 09.00 itibarıyla başlayan antrenman ve sıralama turlarında sporcular motosikletlerinin hızlanma ve kalkış yeteneklerini sınadı. Kısa süreli etaplar halinde devam eden çalışmalar, izleyicilere yüksek tempolu ve adrenalin dolu anlar yaşattı.

Sürücüler, gün boyunca yaptıkları denemelerle yarın gerçekleşecek final mücadeleleri öncesi avantaj elde etmeye çalışıyor. Antrenmanlar sırasında ekiplerin lastik, yakıt ve motor ayarlarına odaklandığı gözlendi; bu hazırlıklar sıralamadaki konumları doğrudan etkileyebilir.

kategoriler ve yarınki beklenti:

Şampiyonanın Kepez ayağında Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar kategorilerinde yarışlar düzenleniyor. Her bir kategorideki sporcular, kendi sınıflarında en iyi startı almak ve final turlarına avantajlı girmek için mücadele ediyor.

Bugün tamamlanan antrenman ve sıralama etaplarının ardından gözler, organizasyonun kapanışını belirleyecek olan final turlarına çevrildi. Finaller yarın gerçekleştirilecek ve şampiyonluk için atılacak son hamleler pistte belli olacak.

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE MOTODRAG ŞAMPİYONASI’NIN 3. AYAK...

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE MOTODRAG ŞAMPİYONASI’NIN 3. AYAK YARIŞLARINDA HEYECAN KEPEZ YENİ DRAG PİSTİ’NDE BAŞLADI. SPORCULAR BUGÜN ANTRENMAN VE SIRALAMA TURLARINDA PİSTE ÇIKARKEN, ŞAMPİYONANIN FİNAL MÜCADELELERİ YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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