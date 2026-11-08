Kepez yollarına büyük dokunuş: 121 km sıcak asfalt, 70 km yeni bağlantı

Kepez'te yol ağı baştan sona yenilendi

Kepez Belediyesi, 1 Nisan 2024 ile 26 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde kapsamlı bir yol yapım ve yenileme programını tamamladı. Çalışmalar, merkez mahallelerden kırsala kadar uzanan geniş bir alanda sürdürüldü ve hem mevcut yolların yenilenmesi hem de yeni bağlantıların oluşturulmasını kapsadı.

uygulamanın kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü programda 121 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda toplam 163 bin ton asfalt kullanıldı. Yenileme çalışmalarıyla birlikte ilave 70 kilometre yeni yol açılarak mahalleler arasındaki ulaşım ağları genişletildi.

Ayrıca, altyapı koşulları ve bölge ihtiyaçlarına göre 199 kilometre sathi kaplama ve 221 kilometre stabilize yol çalışması tamamlandı. Özellikle altyapısı henüz tamamlanmamış kırsal mahallelerde yapılan stabilize ve sathi kaplama uygulamaları, ulaşımın düzenlenmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi açısından öncelikli oldu.

çalışma öncelikleri ve yöntem:

Belediye çalışmalarını planlarken altyapı tamamlanmamış güzergâhlar ile altyapısı hazır olan yollar arasında önceliklendirme yaptı. Bu yaklaşım sayesinde kaynak kullanımı planlı hale getirildi; altyapı çalışmaları biten bölgelerde sıcak asfalt uygulamalarına geçildi, altyapı süreci devam eden yollarda ise stabilize ve sathi kaplama tercih edildi. Bu strateji, hizmetlerin daha kalıcı ve verimli olmasını hedefliyor.

Yapılan işlerin amacı sadece yol yüzeyini yenilemek değil; mahallelerin ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve günlük yaşamı kolaylaştırmak olarak açıklandı. Projenin tamamlanmasıyla cadde ve sokaklarda konfor, güvenlik ve kullanım ömrü açısından iyileşme sağlandı.

başkanın değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Kepez’in ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 68 mahallemizin tamamında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetler üretmek için çalışıyoruz. Yol, ulaşım ve altyapı hizmetleri de bu çalışmalarımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor," dedi.

Kocagöz ayrıca kaynak kullanımına ilişkin, "Kepez’in parasını israf etmeden, kaynaklarımızı doğru planlayarak hizmete dönüştürüyoruz. Amacımız yalnızca yolları yenilemek değil, mahallelerimizin ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek," ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, tamamlanan çalışmaların ardından bakım programlarının ve ihtiyaç analizi süreçlerinin devam edeceğini belirterek, yeni yol açma ve iyileştirme faaliyetlerinin planlı şekilde sürdürülmeye devam edeceğini açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, ÇALIŞMALARI ALANDA TAKİP ETTİ