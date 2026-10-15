Kepez'de 101 ihbara karşı kapsamlı seferberlik

kepez'de sağanak sürecinde müdahaleler:

Antalya'da gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinde şiddeti artan sağanak yağışta Kepez Belediyesi ekipleri, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Kepez İletişim Merkezi'ne ulaşan 101 ihbar doğrultusunda ilçede aralıksız çalıştı. İlk ihbar saat 08.29'da, son ihbar ise 21.33'te kayıtlara geçti. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, su baskınlarına karşı önleyici tedbir aldı ve biriken suları tahliye etti.

saha müdahaleleri ve önlemler:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, riskli noktalarda tahliye ve set uygulamaları gerçekleştirdi. Göksu Mahallesi 6857 ve 6856 sokaklarda bir gecekondu bahçesinin çevresine geçici set kuruldu. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir binanın zemin ve bodrum katlarına su girişini önlemek amacıyla bahçe girişlerine set uygulandı. Hüsnü Karakaş, Düdenbaşı, Teomanpaşa, Baraj ve Güneş mahallelerinden gelen ihbarlar üzerine yağmur suyu ızgarası temizliği yapıldı.

İlgili müdahale noktaları arasında Güneş Mahallesi 6038, 6036 ve 6547 sokaklar; Düdenbaşı Mahallesi 2300 ve 2344 sokaklar; Teomanpaşa Mahallesi 2258 ve 2290 sokaklar yer aldı. Belediyenin iş makinesi parkına kazandırdığı vakumlu ekskavatör da mazgalların temizlenmesinde kullanılarak çalışmalara hız kazandırdı.

müstakil evler ve altyapı çalışmaları:

Duraliler Mahallesi'nde rampadan gelen yağmur suyunun kontrollü tahliyesi için kaldırımda su geçişine yönelik düzenleme yapıldı. Gaziler Mahallesi Gaziler Caddesi ile Altınova Sinan Mahallesi 39/1 Sokak'ta kanal açma çalışmaları gerçekleştirildi. Gazi Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde orta refüjdeki su kanalının temizliği yapılırken, Duacı Mahallesi 9035 Sokak'ta bulunan müstakil evin çevresinde su girişini önlemeye yönelik set uygulandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nden gelen ihbar üzerine de müdahale edildi.

temizlik, tahliye ve kurum koordinasyonu:

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 68 mahallesinde süregelen çöp toplama ve sokak temizliği görevlerini sürdürürken yağış sırasında mazgalları tıkayan çöp ve yaprak atıklarını temizledi. Bu müdahaleler, yağmur suyu giderlerinin tıkanmasını önleyerek su birikintileri ve su baskınlarına karşı önleyici etki sağladı.

Yağmur sırasında biriken sular, motopomp ve dalgıç pompalarla tahliye edildi; ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu giderleri açılarak suyun akışı sağlandı. Çamlıbel Mahallesi 4972 Sokak'ta bir evin çatısına düşen yıldırım nedeniyle çatıya geçici branda uygulaması yapılarak içeri su girişinin önlenmesine çalışıldı. Kepez İletişim Merkezi'ne ASAT ve ENERYA sorumluluk alanlarına ilişkin ulaşan ihbarlar ise ilgili kurumlara iletildi ve kurumlar arası koordinasyon sağlandı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sağanak sürecinde belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Gün boyunca vatandaşlarımızdan gelen her ihbar dikkate alınarak ilgili müdürlüklerimiz tarafından hızlıca harekete geçildi. Su baskınlarına karşı önleyici tedbirler aldık, biriken suların tahliyesini sağladık ve yağmur suyu giderlerinin açık kalması için çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenliği ve günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesidir. Kepez İletişim Merkezimize ulaşan bildirimleri titizlikle değerlendirerek ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşlarımızın yanında olduk. Yağış süresince özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kepez’imiz için gece gündüz demeden çalışmaya, hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kepez Belediyesi, sağanak yağış boyunca tüm ilgili müdürlükleriyle sahada görev alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya, su baskınlarının önüne geçmeye ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesini en aza indirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

KEPEZ’DE SAĞANAK SEFERBERLİĞİNDE 101 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ