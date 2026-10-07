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Kepez'de 8 yıllık birikim sonrası ev temizliği: 6 kamyon atık çıkarıldı

Kepez Belediyesi, Göçerler Mahallesi'nde 8 yıldır evini çöplerle dolduran 70 yaşındaki Ü.Y.'nin evinden 6 kamyon atık çıkardı; ev temizlenip onarılarak yeni eşyalarla teslim edilecek.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepez'de 8 yıllık birikim sonrası ev temizliği: 6 kamyon atık çıkarıldı

Operasyon ve ilk müdahale:

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine belediye ekipleri, 70 yaşındaki Ü.Y.'nin örümcek ağları ve çöplerle dolu müstakil ikameti için çalışma başlattı. Vatandaşların yaklaşık 8 yıldır yaşlı kadının ev ve bahçesinde atık topladığı yönündeki şikâyetleri üzerine Kepez Belediyesi harekete geçti.

İlk müdahalede, çeşitli rahatsızlıkları bulunan Ü.Y. sağlık ekipleri tarafından tedavi amacıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Kepez Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde temizleme ve boşaltma çalışmalarına başladı.

Çıkarılan atık ve temizlik süreci:

Ekiplerin yaptığı çalışmada evden 6 kamyon dolusu atık malzeme çıkarıldı. Öncelikle evin içini saran örümcek ağları ve yılların biriktirdiği çöpler temizlendi; sonrasında kapsamlı hijyen ve çevre temizliği uygulandı. Çalışma hem iç mekânı hem de çevresini kapsayacak şekilde yürütüldü.

Onarım ve sosyal destek planı:

Temizlik sonrası yapılacak yenileme kapsamında evde tadilat, boya ve badana çalışmaları gerçekleştirilecek; ince temizlik tamamlandıktan sonra perde, koltuk, halı gibi eşyalar da belediye tarafından temin edilecek. Kepez Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Zabıta Komiseri İbrahim Akdemir konuyla ilgili, "Mahalle muhtarı ve vatandaşların başvurusu ile burada yaşayan 70 yaşlarındaki yaşlı bir vatandaşın evinin içindeki yoğun koku ve uygun olmayan şartlarda yaşadığını tespit ettik. Belediye olarak evin içerisinde ve çevresinde genel temizlikler yapıldıktan sonra evin içerisinde tadilat, boya ve badanası yapılacak. İnce temizliğin ardından Kepez Belediyesi olarak evin içerisinde kullanılacak perde, koltuk, halı gibi eşyalarda da yardımcı olacağız. Kendisi şu anda rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Biz de evin çevresi ve içerisinde temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Mahalle sakini Cafer Çetin ise durumu, "7-8 yıldır burada bu şekilde yaşıyor, durumu iyi değil. Belediye ve kaymakamlıktan topladığı yardımlarla yaşamaya çalışıyor. İçerisinin durumu berbat, örümcek ağı toplamış, kokudan girilmiyor. Komşuyuz, ben de yardımcı olmaya destek çıkmaya çalışıyorum. Evi temizlemesi istendiğinde de sürekli bağırıyor herkese" sözleriyle anlattı. Evin temizliği ve onarımının tamamlanmasının ardından, yaşam alanı yenilenerek sahibine teslim edileceği bildirildi.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE 8 YILDIR ÖRÜMCEK AĞLARI VE ÇÖPLERLE DOLU EVDE YAŞAMINI SÜRDÜRMEYE...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE 8 YILDIR ÖRÜMCEK AĞLARI VE ÇÖPLERLE DOLU EVDE YAŞAMINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞAN YAŞLI KADINA KEPEZ BELEDİYESİ EKİPLERİ YARDIM ELİ UZATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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