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Kepez'de çevre gözetim kamerasına sopayla saldırı görüntülendi

Kepez Belediyesi'nin çevre gözetimi için kurduğu foto kapanlardan birine dört kişiden birinin sopayla saldırdığı anlar görüntülendi; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepez'de çevre gözetim kamerasına sopayla saldırı görüntülendi

Kepez'te foto kapanına saldırı: olay kayıt altına alındı

Kepez Belediyesi'nin çevre kirliliği, yangın riski ve güvenlik ihlallerinin tespiti amacıyla mahallelere yerleştirdiği foto kapanlardan birine yönelik saldırı, cihazın kendi kayıtlarıyla gün yüzüne çıktı. Olay anında alanda bulunan dört kişiden birinin elindeki sopayla foto kapana vurduğu görüntüler sistem tarafından kaydedildi. Belediye ekipleri saldırının ardından inceleme ve soruşturma başlattı.

görüntülerin içerdiği bulgular ve soruşturma:

Kayda yansıyan görüntüler saldırının nasıl gerçekleştiğini açıkça ortaya koyuyor. Görüntülerde dört kişilik grubun bulunduğu, bunlardan birinin müdahaleyi gerçekleştirdiği ve cihazın çalışmaya devam ettiği anlar yer alıyor. Kepez Belediyesi, saldırı sonrası ilgili birimlere bildirimde bulunarak koruyucu önlemlerin gözden geçirilmesini sağladı ve gelen kayıtlar incelemeye dahil edildi. Olayla ilgili olarak hem maddi zarar tespiti hem de fail veya faillerin kimlik tespitine yönelik adımlar atılıyor.

foto kapanların işlevi ve önceki uygulamalar:

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi aracılığıyla ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen 35 foto kapan ile 7 gün 24 saat izleme gerçekleştiriyor. Bu sistemler, boş araziler, yol kenarları ve çevre kirliliği açısından risk taşıyan bölgelerde çöp, moloz, evsel ve inşaat atığı gibi dökümleri kayıt altına alarak sorumluların tespit edilmesine olanak sağlıyor. Sistemlerden elde edilen görüntülerle kaçak atık dökümlerinde kullanılan araçların plakaları belirlenip yasal işlem uygulanıyor.

Sistemlerin etkinliğine ilişkin somut bir örnek geçtiğimiz günlerde yaşandı. Foto kapan kayıtları ve bir araç kamerası görüntüsünün birlikte değerlendirildiği olayda izinsiz moloz döken bir kamyon sürücüsünün damperinin elektrik tellerine temas etmesi sonucunda enerji hattının kopması ve bölgedeki yangın tespit edildi. Bu olayda ilgili sürücüye 115 bin TL idari para cezası uygulandı.

Belediye, 2025 yılında çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kişi ve işletmelere ait 98 araç plakasına toplam 3 milyon 12 bin 318 TL idari para cezası uygulandığını hatırlatıyor. Foto kapanların hem izleme hem de cezai yaptırım süreçlerindeki rolü nedeniyle bu tür saldırıların kamu zararına ve denetim etkinliğinin zayıflamasına yol açabileceği belirtiliyor.

Kepez Belediyesi yetkilileri, saldırının kaydettiği görüntülerin soruşturma sürecinin bir parçası olduğunu ve kamuya ait cihazlara yönelik zararların tespitiyle ilgili yasal süreçlerin işletileceğini bildirdi. Belediye ayrıca benzer zararların önlenmesi için koruma tedbirlerinin artırılacağını açıkladı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLEND

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLEND

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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