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Kepez'de depoda çıkan alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Kepez'de su firmasına ait depoda çıkan yangın, imamının ihbarı ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; prefabrik büro kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kepez'de depoda çıkan alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Kepez'de depo yangını hızla söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir depoda sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olay, saat 10.00 civarında Altonova Sinan Mahallesi Şen sokakta, bir su firmasına ait depoda başladı. Depo içinde plastik damacana ve çeşitli malzemeler bulunuyordu; dumanları fark eden cami imamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ihbar ve müdahale:

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, depo içerisindeki ve büro olarak kullanılan prefabrik yapıyı saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler çevredeki diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

hasar ve güvenlik değerlendirmesi:

Müdahale sonucunda yangın söndürülse de büro olarak kullanılan prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yetkililer depoda bulunan plastik malzemelerin yanmasının riskleri nedeniyle alanın soğutulup güvenlik kontrolleri tamamlanıncaya kadar kapatıldığını belirtti. Soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Antalya&#039;da depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'da depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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