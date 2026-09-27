Kepez'de perdeler açıldı: Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri ikinci yılında buluştu

Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri Kepez'de sahiplerini buldu

Kepez Belediyesi ile Tiyatro Gazetesi iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine takdim edildi. Türkiye ve dışından tiyatro dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren gece, hem ödül verilişleri hem de anma ve sahne gösterimleriyle dikkat çekti.

gece programı ve açılış gösterisi:

Tören, Kepez Kent Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali ile başladı. Kepez Kent Tiyatrosu'nun daha önce sahnelediği "Notre Dame'ın Kamburu", "Kuğu Gölü Balesi", "Zorba", "Lüküs Hayat" ve "7 Kocalı Hürmüz" gibi eserleri de sanatseverlerden büyük beğeni topladığı vurgulandı. Gecede yaşamını yitiren tiyatro emekçileri alkışlarla anıldı.

onur konukları ve katılımcılar:

Törene onur konuğu olarak Halime Seray Yenisy, Saydam Yeniay, Bekir Aksoy, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Tamer Levent, Neriman Uğur ve Hülya Aksular katıldı. Ulusal ve uluslararası alanda tiyatroya katkı sunan sanatçılar, kurumlar ve emekçiler farklı kategorilerde ödüllendirildi.

belediye desteği ve vurgular:

Tiyatro Gazetesi Kurucusu Nazif Uslu, organizasyona verdiği katkı nedeniyle Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e özel teşekkür etti. Uslu, "Belediyenin sadece kültür alanı değil; temizlik görevlisinden ulaşımına kadar bu buluşmayı o kadar çok insan bir arada çalışarak, emek vererek gerçekleştiriyor ki neredeyse belediyenin büyük kısmı bu festivali hazırlıyor. Bu, ne kadar sahip çıktıklarını ve nasıl bir emek verdiklerini gösteriyor" sözleriyle belediye birimlerinin katkısını öne çıkardı.

Başkan Mesut Kocagöz törende tiyatronun tarihsel ve toplumsal rolüne dikkat çekerek, belediyeciliği yalnızca altyapı hizmetleriyle sınırlamadıklarını söyledi. Kocagöz, "Bir şehir betonla büyür, binalarla büyür, yollarla, parklarla büyür ama bir şehrin marka olabilmesi için sanat lazım, kültür lazım" ifadelerini kullandı ve ödül gecesinin emeğe saygı niteliğine vurgu yaptı: "Bu gece vereceğimiz ödüller, ödül vermenin ötesinde emeğe duyduğumuz saygının bir göstergesidir."

Konuşmasını kapanışta, Kepez ile dünya tiyatrosu arasında yeni bağlar kurulması arzusunu belirterek sürdüren Kocagöz, "Perdeler hep açık, ışığı hep aydınlık olsun. Yaşasın sanat, yaşasın tiyatro. Her zaman sanata evet diyoruz" dedi.

ödül alanlar:

Gecede verilen ödüller şu şekilde açıklandı: Ozodbek Nazarbekov (Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı) - Türk Dünyası Kültürel Hizmet Ödülü; Sultan Raev (TÜRKSOY Genel Sekreteri) - Türk Dünyası Kültürel Hizmet Ödülü; Sayit Yusuf (TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı) - Türk Dünyası Kültürel Hizmet Ödülü; Harold David (Uluslararası Avignon Tiyatro Festivali); Hülya Aksular - Uluslararası Sanata Evet Ödülü; Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu - Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülü.

Diğer ödüller: Tsiouma Xenia (Yunanistan) - Uluslararası Tiyatro Ödülü; Erleta Rexhepi (Kosova) - Uluslararası Tiyatro Ödülü; Sonay Buş (Kosova) - Uluslararası Tiyatro Ödülü; "Ocakta Bahar" (Adana Devlet Tiyatrosu) - Yılın Oyunu Ödülü; Dejan Projkovski ("Ocakta Bahar" Adana Devlet Tiyatrosu, Kuzey Makedonya) - Uluslararası Rejisör Ödülü.

Performans ve oyunculuk ödülleri: Ferdi Dalkılıç ("Palto" Alanya Belediye Tiyatrosu) - Yılın Yönetmeni Ödülü; Emina Elor ("Cesaret Ana" Novi Sad Devlet Tiyatrosu) - Uluslararası Kadın Oyuncu Ödülü; Nermin Sanberg ("Bir Takım Azizlikler" Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu) - Kadın Oyuncu Ödülü; İzel Seylani (Kıbrıs) - Uluslararası Erkek Oyuncu Ödülü; Mehmet Naci İdişçi ("Eyvah Nadir" Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu) - Erkek Oyuncu Ödülü; Yiğit Sürekli ("Tolstoy’dan İtiraflar" Sürekli Tiyatro) - Erkek Oyuncu Ödülü.

Emek ve başarı ödülleri: Hilmi Zafer Şahin / Nihat Yıldırım Emek Ödülü; Nejat Koper - Başarı Emek Ödülü; Sait Genay - Başarı Emek Ödülü; Mustafa Vecdi Koçak - Başarı Emek Ödülü; Aytaç Topuz - Başarı Emek Ödülü. Akademik ve tasarım ödülleri: Dr. İlker Özçelik (Süleyman Demirel Üniversitesi) - Uluslararası Akademisyen Ödülü; Tayfun Çebi ("Kuşlar" Antalya Devlet Tiyatrosu) - Sahne Tasarım Ödülü.

Yazar, festival ve hareket ödülleri: Dr. Mustafa Bal - OYÇED Tiyatro oyun yazar ödülü; Hilmi Uyar (Alanya Sanat ve Tiyatro Derneği) - Tiyatro Festival Ödülü; BAKÜS Sahne - Tiyatro Hareketi Ödülü. Basın ödülü bu yıl Yusuf Demir'e verildi.

İkinci yılında da Kepez'de sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri, kentte kültür ve sanatın canlı tutulmasına ve uluslararası iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlamayı sürdürdü. Kepez Belediyesi, benzer etkinliklerle kentin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirme çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini açıkladı.

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI AKDENİZ TİYATRO ÖDÜLLERİ, ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN GÖRKEMLİ TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU.