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Kepez'de zabıta pazar düzenine sıkı müdahale ediyor: kaldırım işgali ve haksız rekabete geçit yok

Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, pazarlarda izinsiz satış ve kaldırım işgalini önleyerek esnafın haklarını ve vatandaşların güvenliğini korumaya odaklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kepez'de zabıta pazar düzenine sıkı müdahale ediyor: kaldırım işgali ve haksız rekabete geçit yok

Denetimler pazar alanı ve çevresinde yoğunlaşıyor:

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki pazar yerlerinde vatandaşların güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Her hafta binlerce kişinin ziyaret ettiği pazarlarda ekipler, kaldırım işgali ve izinsiz ticari faaliyetlere karşı saha çalışmalarını sıklaştırdı.

Denetimler, pazar alanları ile çevresindeki cadde ve sokakları kapsayacak şekilde planlanıyor. Ekipler özellikle izinsiz 2. el eşya satışı yapanlar ve seyyar faaliyet gösteren kişilere anında müdahale ederek kamusal alanların mevzuata aykırı kullanılmasını engelliyor.

Vatandaş konforu ve esnaf hakları korunuyor:

Uygulamalar yalnızca yaya trafiğinin sağlıklı akışını amaçlamakla kalmıyor; kurallara uygun hareket eden pazar esnafının menfaatleri de korunuyor. İzinsiz ve kayıtsız satışların önüne geçilmesiyle piyasada oluşabilecek haksız rekabet sınırlandırılıyor ve pazar içi düzenin sürdürülmesi hedefleniyor.

Yoğun alışveriş günlerinde kaldırımların ve ortak kullanım alanlarının amacı dışında kullanılmasını engelleyen zabıta ekipleri, vatandaşların pazar alanlarına ulaşımını ve pazar içindeki hareketliliği daha düzenli hale getiriyor. Bu müdahaleler, hem güvenlik hem de alışveriş konforu açısından önem taşıyor.

Sürekli saha takibi ve anlık müdahale:

Zabıta ekiplerinin saha mesaisi pazarın kurulduğu saatlerle sınırlı kalmıyor; saha şartlarına, pazarların yoğunluk durumuna ve vatandaşlardan gelen anlık bildirimlere göre kontroller haftanın her günü yürütülüyor. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler uygulanıyor ve tekrarı engelleyici tedbirler hayata geçiriliyor.

Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzurunu ve alışveriş konforunu merkeze alan bu kapsamlı denetimlerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini bildirdi. Belediye yetkilileri, pazarların hem düzenli hem de güvenli olmasının toplumsal faydayı artırdığını vurguluyor.

HER HAFTA BİNLERCE KİŞİNİN ZİYARET ETTİĞİ PAZARLARDA KALDIRIMLARIN İŞGAL EDİLMESİNDEN HAKSIZ...

HER HAFTA BİNLERCE KİŞİNİN ZİYARET ETTİĞİ PAZARLARDA KALDIRIMLARIN İŞGAL EDİLMESİNDEN HAKSIZ REKABETE KADAR PEK ÇOK KONUDA SAHAYA İNEN EKİPLER, PAZAR DÜZENİNİ BOZAN UYGULAMALARA GÖZ AÇTIRMIYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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