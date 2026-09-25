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Kepez'te alevlere karşı karadan ve havadan koordineli müdahale başarı sağladı

Antalya Kepez Santral Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 2 uçak ve 4 helikopterle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:01

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kepez'te alevlere karşı karadan ve havadan koordineli müdahale başarı sağladı

yangın olayının seyri:

Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesindeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede çevrede etkili oldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevlerin yerleştiği alanın çevresinde kontrol hattı oluşturuldu ve yangının yayılma riski azaltıldı.

müdahale detayları:

Yangına havadan ve karadan eş zamanlı müdahale gerçekleştirildi. Sahada görev yapan ekipler arasında 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 75 yangın işçisi ile itfaiye ekipleri bulunuyordu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Olay yerinde halen soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

vatandaşların müdahalesi ve ifadeleri:

Mahalle sakinleri de ekiplerle birlikte yangına karşı çaba gösterdi. Hamit Özdemir, "Geldik, hemen itfaiyenin hortumları çekmesine yardım ettik. İtfaiyeyle birlikte geldim" diyerek katkılarını anlattı. Başka bir vatandaş ise "İtfaiyenin sesini duyduk geldik, evlerimiz hemen 500 metre ileride. Allah korusun evlerimize de sıçrayabilirdi" sözleriyle endişeyi dile getirdi.

Üçüncü bir mahalle sakini, "Olay anında köprünün oradaydık, dumanların yükseldiğini gördük. İtfaiye ekiplerimiz geldi, Allah razı olsun hepsinden. Vatandaşlar olarak da yangının büyümemesi için elimizden geleni yaptık, biraz zorlandık ama olsun ormanlarımızı korduk" ifadelerini kullandı. Ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürerek benzer olayların önlenmesi için önlemler alıyor.

ANTALYA&#039;NIN KEPEZ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA...

ANTALYA'NIN KEPEZ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI. EKİPLERİN BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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