Kepez'te çıkan orman yangınına geniş çaplı müdahale

yangının çıktığı yer ve zaman:
Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi sınırları içindeki ağaçlık alanda saat 14.30 civarında orman yangını başladı. Olayın ardından havadan ve karadan müdahale için ekipler yönlendirildi.
müdahale ekipleri ve araç sayısı:
Yangına katılan unsurlar arasında 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı bulunuyor. Ayrıca 75 yangın işçisi ile itfaiye ekipleri sahada müdahale ediyor.
çalışmaların seyri:
Müdahale hem havadan hem karadan eş zamanlı şekilde sürüyor ve çalışmalar bölgedeki ekiplerin katılımıyla devam ediyor.
Antalya'da orman yangını
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