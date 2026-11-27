Kepez Belediyesi’nin yıl boyunca süren çalışmaları değerlendirildi

Kepez Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi toplantısında, 2026 yılında özel gereksinimli bireylere yönelik yürütülen hizmet, proje ve etkinlikler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları değerlendirilirken, 2027 için erişilebilirlik, sosyal katılım ve fırsat eşitliğini öne çıkaran ortak hedefler belirlendi.

Spor, eğitim ve kaynaştırma projeleri:

Belediye; eğitimden spora, sanat atölyelerinden farkındalık çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sundu. Yılın ilk üç ayında düzenlenen dans eğitimlerine 205 özel birey katıldı, yıl boyunca devam eden spor eğitimlerinden ise 475 kişi yararlandı. Bu programlarla bireylerin hareket becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Toplumsal kaynaşmayı amaçlayan çalışmalar da öne çıktı. Engeliniz Engelimizdir projesi kapsamında 28 özel eğitim öğrencisi ile 28 genel eğitim öğrencisi birlikte müze ziyaretleri ve etkinliklere katıldı. Belediyenin STK iş birliğini güçlendirme amacıyla düzenlediği kahvaltıya 30 Mart tarihinde engelli alanında faaliyet gösteren 31 STK temsilcisi katıldı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde ise 180 özel gereksinimli birey ve 180 ebeveyn bir araya geldi.

Festival, yaz okulu ve gezilerle sosyal katılım:

Engelsiz yaşamı görünür kılmak amacıyla düzenlenen etkinlikler toplumsal dayanışmayı pekiştirdi. 10 Mayıs 2026 tarihli Kepez ENFES 2026 Engelsizler Festivali yaklaşık bin 500 katılımcıyı ağırladı; festivalde kültür ve sanat etkinlikleriyle birliktelik duygusu güçlendirildi. 12 Ekim Disleksi Farkındalık Haftası etkinliklerinde 350 özel birey atölye çalışmaları, spor faaliyetleri ve balon futbolu etkinliklerinde yer aldı.

Ailelere yönelik dinlenme ve destek amaçlı projeler de hayata geçirildi. 'Bir Nefes Ver Hayatıma' kapsamında 7 Temmuz-24 Eylül tarihleri arasında Denizli ve Burdur gezilerine 316 kişi katıldı. 3 Temmuz-6 Eylül tarihleri arasındaki Engelsiz Yaz Okulu ile çocuklara farklı deneyimler sunuldu; ata binme etkinliğine 178, spor faaliyetlerine 196 birey katıldı.

Mavi Dünya Parkı ve Orhan Gazi Mola Evi:

22 Temmuzda açılan Mavi Dünya Otizm ve Down Sendromlular Tematik Parkı, özel bireylere yönelik hizmetlerin merkezi haline geldi. Açılış etkinliklerine 375 özel gereksinimli birey ve ebeveyni katıldı. Parkta yer alan atölyelerde Oyun Atölyesi, Hayal Dil ve Konuşma Terapisi Atölyesi, Güzel Sanatlar Atölyesi ile Müzik, Dans ve Drama Atölyesi aracılığıyla çocukların iletişim, motor ve sanatsal becerileri destekleniyor.

Ailelere nefes aldıran hizmetlerden biri olan Orhan Gazi Mola Evi ise Kasım 2025te hizmete başladı. 'Bir Nefes Ver Hayatıma' projesi kapsamında çalışan Mola Evi, özel gereksinimli bireyleri güvenli bir ortamda misafir ederek ailelerin günlük yaşamlarındaki yükü hafifletiyor.

Meclis toplantısında, Kepez Belediyesi’nin engelsiz yaşam anlayışını yıl boyunca sürdüreceği, hizmetlerin çeşitlendirileceği ve kapsamının genişletileceği vurgulandı. Katılımcılar, Kepez’in erişilebilirlik, sosyal katılım ve fırsat eşitliğini esas alan uygulamalarıyla Türkiye’de örnek belediyecilik anlayışını güçlendirme hedefinde ortak irade sergiledi.

KEPEZ BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ TOPLANTISINDA, 2026 YILINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET, PROJE VE ETKİNLİKLER DEĞERLENDİRİLDİ.