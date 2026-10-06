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Kepez'te gebe okulu ve bebek dostu uygulamalar öne çıktı

Kepez Devlet Hastanesi Normal Doğum ve Emzirme Haftası etkinliğinde Gebe Okulu eğitimleri, emzirme danışmanlığı ve Bebek Dostu uygulamalarını öne çıkardı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kepez'te gebe okulu ve bebek dostu uygulamalar öne çıktı

Etkinlik ve katılımcılar

Kepez Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Normal Doğum Haftası ve Emzirme Haftası etkinliğine Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan ve hastane çalışanları katıldı. Etkinlik, anne ve bebek sağlığını güçlendirmeye yönelik hizmetlerin ve kurum içi eğitimlerin önemini vurguladı.

sağlık müdürünün mesajı:

Prof. Dr. Behzat Özkan açılış konuşmasında anne adaylarının gebelikten doğum sonrasına kadar doğru bilgi ve nitelikli hizmete erişiminin önemine dikkat çekti ve şunları ifade etti: "Anne adaylarımızın gebelikten doğum sonrasına kadar doğru bilgiye ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını önemsiyoruz. Tıbben uygun şartlarda normal doğumun desteklenmesi, annelerin doğuma bilinçli hazırlanması ve doğum sonrasında emzirme konusunda gerekli desteği alması, hizmetlerimizin temel öncelikleri arasındadır. Bu süreçte hekimlerimizin, ebelerimizin, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın emeği çok kıymetlidir. Anne ve bebek sağlığının güçlendirilmesine katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Gebe Okulu ve eğitim çalışmaları:

Kepez Devlet Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu, gebelik, doğuma hazırlık, normal doğum, lohusalık, emzirme ve bebek bakımı konularında danışmanlık ve eğitimler veriyor. Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürkan, verilen eğitimlerin anne adaylarının doğuma daha bilinçli ve güvenle hazırlanmasını amaçladığını belirterek, "Gebe Okulumuzda verdiğimiz eğitimlerle annelerimizin doğuma daha bilinçli ve güvenle hazırlanmasını hedefliyoruz. Hastanemizin doğum verilerinde normal doğum oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Her anne ve bebeğin sağlık durumunu ayrı ayrı değerlendirerek güvenli doğum hizmeti sunmaya, Bebek Dostu Hastane anlayışımızla anne sütünü ve emzirmeyi desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

bebek dostu uygulamalar ve yenidoğan yoğun bakım:

Bebek Dostu Hastane unvanına sahip olan Kepez Devlet Hastanesi, anne sütü ve emzirmenin korunmasına ve desteklenmesine öncelik veriyor. Annelerin emzirme konusunda doğru bilgiye ulaşmaları sağlanırken, karşılaştıkları sorunlara yönelik danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Ayrıca hastanedeki Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde anne sütüyle beslenme, anne-bebek bağının korunması ve annelerin bebek bakımına aktif katılımı teşvik ediliyor.

Etkinlik, hastane personelinin rolünü ve kurumun gebelikten lohusalığa uzanan kapsamlı yaklaşımını ön plana çıkararak, normal doğum ve emzirme desteklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ortaya koydu.

KEPEZ DEVLET HASTANESİ’NDE, NORMAL DOĞUM HAFTASI VE EMZİRME HAFTASI KAPSAMINDA, ANTALYA İL SAĞLIK...

KEPEZ DEVLET HASTANESİ’NDE, NORMAL DOĞUM HAFTASI VE EMZİRME HAFTASI KAPSAMINDA, ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. BEHZAT ÖZKAN, KEPEZ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ OP. DR. RAMAZAN GÜRKAN VE HASTANE ÇALIŞANLARININ KATILIMIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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