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Kepez'te konteynerleri savuran hortumun ardından iki tutuklama

Antalya Kepez'te 25 Ekim'de konteynerleri savuran hortumda 4 işçi öldü, bilirkişi raporu üzerine müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K. tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kepez'te konteynerleri savuran hortumun ardından iki tutuklama

Kepez'te hortum faciası ve adli süreç

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Ekim günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortum felaketinde 4 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, iki şüpheli tutuklandı; iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ayrıntıları:

Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak'taki inşaat şantiyesinde gece etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar sırasında çıkan hortum, şantiyede bulunan konteynerleri savurdu ve kule vinci devirdi. Şantiyede konaklayan toplam 6 işçi olaydan etkilendi; hayatını kaybedenlerin isimleri İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim olarak açıklandı. Yaralanan inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı.

Şantiye alanına kurulan 5 konteynerden 4'ü zarar gördü ve konteynerlerin 100 metreyi aşkın mesafelere savrulduğu tespit edildi. Konteynerlerdeki demir ranzalar bir sitenin bahçesine uçarken, aynı bölgede bir okulun çatısında da hasar oluştu. Hortumun şantiyeyi vurmasından önce Kepez Belediyesi'ne ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar, tesisteki personel tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Soruşturma ve adli işlem:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada birden fazla kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K., bilirkişi raporu doğrultusunda nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı İ.A. ile müteahhit Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler ve olayın teknik boyutlarına ilişkin bilirkişi raporunun ayrıntıları adli süreçle paralel olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

Antalya&#039;da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 2 tutuklama

Antalya'da 4 işçinin öldüğü hortum faciasında 2 tutuklama

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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