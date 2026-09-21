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Kepez’te parklara yönelik kapsamlı bakım seferberliği

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çim biçme, ağaç budama ve düzenli sulama uygulamalarıyla ilçe genelinde yeşil dokunun korunmasını sağlıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez’te parklara yönelik kapsamlı bakım seferberliği

Planlı çalışmalarla kent estetiğinin korunması:

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, refüj, yol kenarı ve diğer yeşil alanlarda bakım çalışmalarını mevsim koşullarını dikkate alarak sürdürüyor. Yapılan planlı müdahalelerle hem bitkilerin sağlıklı gelişimi destekleniyor hem de ortak kullanım alanlarının estetik görünümü korunuyor.

Bakım uygulamaları ve öncelikli alanlar:

Ekipler, düzenli aralıklarla çim biçme, ağaç budama ve sulama gibi temel uygulamaları yürütüyor. Park ve bahçelerdeki bu rutin çalışmalar, bitkilerin mevsimsel ihtiyaçlarına göre planlanıyor; böylece yeşil alanların gelecek dönemlere sağlıklı şekilde taşınması hedefleniyor.

Güvenlik, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi:

Budama çalışmaları yalnızca bitkisel sağlık için değil, aynı zamanda kentin güvenliği için de önem taşıyor. Yol ve kaldırımlara uzanan dalların düzenlenmesi, görüş mesafesinin korunması ve yaya geçişlerinin rahatlatılması ile hem yayaların hem de araç sürücülerinin güvenliğine katkı sağlıyor. Kepez Belediyesi, bu uygulamalarla daha yeşil, daha düzenli, daha güvenli bir ilçe oluşturmayı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, planlı bakım çalışmalarının düzenli denetimlerle desteklendiğini; gerektiğinde hızlı müdahale ve ek düzenlemeler yapıldığını belirtiyor. Bu yaklaşım, ilçede uzun vadeli peyzaj sağlığı ve kentsel estetiğin korunmasına katkı sunuyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARIN KORUNMASI VE KENT ESTETİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ...

KEPEZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARIN KORUNMASI VE KENT ESTETİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA YEŞİL ALANLARDAKİ BAKIM ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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