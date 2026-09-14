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Kepez'te sürücü güvenliğini artırmak için 1.500 metrelik oto korkuluk hattı

Kepez Belediyesi, Aktoprak, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Çankaya'da toplam 1.500 metrelik oto korkuluk montajıyla sürücü ve yolcu güvenliğini artırdı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Emre Koç

Kepez'te sürücü güvenliğini artırmak için 1.500 metrelik oto korkuluk hattı

Kepez'te oto korkuluk uygulaması

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik güvenliğini güçlendirmek amacıyla farklı noktalarda oto korkuluk imalatı gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yolların risk düzeyinin azaltılması ve olası kazaların sonuçlarının hafifletilmesi hedeflendi.

çalışmanın kapsamı ve yerleri:

Uygulama kapsamında Aktoprak Mahallesi'ne 1.200 metre, Alparslan Türkeş Bulvarı'na 200 metre ve Çankaya Mahallesi Mimar Turgut Cansever Caddesi'ne 100 metre olmak üzere toplam 1.500 metre oto korkuluk monte edildi. Saha çalışmaları belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

amaç ve belediye açıklaması:

Yol kenarlarına yerleştirilen oto korkuluklar, araçların kontrolden çıkması halinde sürücü ve yolcular için muhtemel riskleri azaltmayı amaçlıyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, uygulamanın önceliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Yollarımızı sadece yapmak değil, güvenli hale getirmek de bizim sorumluluğumuz. Oto korkuluklarla muhtemel kazaların daha ağır sonuçlar doğurmasının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Kepez’in ihtiyaç duyulan noktalarında yol güvenliğini artıran oto korkuluk uygulamalarımızı sürdüreceğiz."

Belediye yetkilileri, benzer önlemlerin ilçe genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da devam edeceğini belirterek, yol güvenliğinin artırılmasının yerel yönetim çalışmalarında öncelikli bir konu olmaya devam edeceğini ifade etti.

KEPEZ BELEDİYESİ, İLÇENİN ÜÇ FARKLI NOKTASINDA SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA BİN 500...

KEPEZ BELEDİYESİ, İLÇENİN ÜÇ FARKLI NOKTASINDA SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA BİN 500 METRE OTO KORKULUK İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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