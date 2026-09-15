Kepsut'ta 7,3 milyon metrekarelik OSB için ön tahsis süreci başlıyor

Kepsut OSB için 418 sicil numarası alınarak ön tahsis süreci resmen başladı

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, ilçede kurulacak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili yürütülen başvuru ve onay sürecinin tamamlandığını duyurdu. Kültür merkezinde düzenlenen basın toplantısında Cankul, OSB'ye 418 sicil numarası verildiğini ve 7 milyon 337 bin metrekarelik alanda ön tahsis çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Alan seçimi ve büyüme potansiyeli:

Cankul, ilk belirlenen alanın tarımsal üretimle ilgili düzenlemeler nedeniyle uygun bulunmaması üzerine Kepsut ile Saraç Mahallesi arasındaki yeni bölgenin tercih edildiğini belirtti. OSB'nin başlangıç alanının 7 milyon 337 bin metrekare olduğunu, ilerleyen dönemde 12 milyon metrekarelik genişleme alanı daha eklenebileceğini ve böylece toplam büyüklüğün yaklaşık 20 milyon metrekareye ulaşabileceğini vurguladı.

Seçilen arazinin coğrafi yapısına dikkat çeken Cankul, 'Burada kullanacağımız arazi tamamen coğrafi olarak engebeli ve hiçbir üretimin yapılmadığı bir alan. Tarımsal üretimi yok etmeden sanayileşmeyi gerçekleştirmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı ve tarımsal üretimin korunmasının planlamanın merkezinde olduğunu ekledi.

Konum, ulaşım ve altyapı avantajları:

OSB'nin konumu yatırımcılar için avantaj olarak gösteriliyor. Cankul, OSB'nin Balıkesir kent merkezine yaklaşık 15 kilometre, Susurluk Kavşağı'na 12 kilometre, Yeniköy otoyol bağlantısına 9 kilometre ve demiryolu yükleme istasyonuna yaklaşık 8 kilometre mesafede yer aldığını aktardı. Bu mesafelerin sağladığı ulaşım kolaylıklarının yatırımcı çekmede etkili olacağını belirtti.

Enerji ve doğal gaz altyapısı için planlamalar da yapılmış durumda: doğal gaz hattının mevcut bağlantı noktasından OSB'ye ulaşması için yaklaşık 1,3 kilometrelik hat yeterli olurken, elektrik dağıtım merkezinin OSB'ye uzaklığı yaklaşık 3,5 kilometre olarak kaydedildi.

Süreç, teşvikler ve yatırımcıya sunduğu avantajlar:

Kepsut OSB'nin kuruluşu 19 aşamalı bir prosedürün tamamlanmasını gerektirdi. Cankul, bu işlemlerin yaklaşık 1,5 yılda tamamlandığını ve 'Türkiye'de 1,5 yıl içinde sicil numarası almış başka bir OSB örneği olmadığını bakanlıktaki yetkililer de ifade ediyor. Bu süreçte Ankara'ya yalnızca OSB için yaklaşık 100 kez gidip geldim. Evraklarımızı elden takip ederek bu noktaya getirdik.' sözleriyle sürecin yoğunluğuna dikkat çekti.

OSB, yatırım teşvikleri bakımından da avantajlı konumda olacak; Cankul, bölgenin 4. bölge teşviklerinden yararlanacağını ve bazı başlıklarda 5. bölge düzeyinde avantajların bulunduğunu belirtti. Bu teşviklerin nitelikli yatırımcıları hızla çekmede belirleyici olacağını söyledi: 'Buraya nitelikli yatırımcıları hızlı bir şekilde çekebileceğimizi düşünüyoruz.'

Kademeli tahsis ve sosyal altyapı planları:

Ön tahsis uygulamalarının alanın tamamında eş zamanlı yapılmayacağını belirten Cankul, tahsislerin etaplar halinde ilerleyeceğini söyledi. İlk etapların yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğünde planlanacağı, bu etaplarda altyapı çalışmaları ve tahsis işlemlerinin eş zamanlı yürütüleceği kaydedildi.

OSB'nin ortaya çıkaracağı konut, sağlık, eğitim, su ve enerji gibi ihtiyaçlara yönelik hazırlıkların da sürdüğünü ifade eden Cankul, Kepsut'ta yeni konut alanları oluşturmak amacıyla 354 bin metrekarelik bir alanın meradan çıkarılarak TOKİ'ye devredildiğini ve bu bölgenin gelecekteki konut ihtiyacını karşılayacağını aktardı.

İlçede yapımı devam eden hastanenin OSB'nin ihtiyaçları dikkate alınarak planlandığını söyleyen Cankul, hastanenin 100 yatağa kadar kapasiteye sahip olacağını, yoğun bakım, palyatif bakım ve diyaliz hizmetleri sunacağını ve inşaatın tamamlanma aşamasında olduğunu; hastanenin kasım ayı sonunda teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Su kaynakları: Kepsut Barajı'nın rolü:

OSB'nin su ihtiyacının karşılanmasında Kepsut Barajı'nın kritik bir rol üstleneceğine işaret eden Cankul, baraj inşaatının 22 yıldır sürdüğünü ve çalışmaların devam ettiğini aktardı. Cankul, 'İnşallah 2027 sonunda gövde inşaatının yüzde 80 oranında tamamlanmasını, 2028 yılında da su tutulmaya başlanmasını hedefliyoruz. Baraj, 25 bin dönüm araziyi sulayacak, Kepsut merkez ile 13 kırsal mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak ve OSB'nin su ihtiyacına da katkı sağlayacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Toparlayacak olursak, Kepsut OSB için alınan sicil numarası ve başlatılan ön tahsis uygulamaları, bölgede kademeli altyapı yatırımları ve teşvik avantajlarıyla birlikte ilçenin ekonomik dönüşümünü hedefliyor. Belediye yönetimi, hem tarımsal üretimi koruyacak alan seçimi hem de sosyal altyapı planlamasıyla OSB'nin çevresel ve toplumsal etkilerini yönetmeyi hedefliyor.

Belediyecilik anlayışına ilişkin kısa bir notla toplantıyı sonlandıran Cankul, belediyeciliğin temelinin vatandaşın ihtiyaçlarına doğrudan cevap vermek olduğunu vurgulayarak, 'Önceliğimiz insana hizmet etmek, insana faydalı olmak ve gök kubbenin altında hoş seda bırakmak.' dedi.

KEPSUT BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL CANKUL, İLÇEDE KURULACAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE (OSB) 418 SİCİL NUMARASI VERİLDİĞİNİ BELİRTEREK, 7 MİLYON 337 BİN METREKARELİK ALANDA ÖN TAHSİS SÜRECİNİN BAŞLAYACAĞINI BİLDİRDİ.