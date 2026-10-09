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Kerem Demirbay'ten maç sonrası sözlerine açıklık ve taraftarlara özür

Kerem Demirbay, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyip sarı-kırmızılı taraftarlardan içtenlikle özür diledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 23:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kerem Demirbay'ten maç sonrası sözlerine açıklık ve taraftarlara özür

maç sonrası değerlendirme:

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Kasımpaşalı futbolcu Kerem Demirbay, takımın beklenen performansı gösteremediğini ve sonradan oyuna giren oyuncuların beklenen katkıyı veremediğini söyledi.

Kerem, maçla ilgili olarak gazetecilere "Maçı kaybettik maalesef. Hocanın düşündüğü gibi olmadı. Sonradan oyuncuları soktu bir enerji, bir katkı versinler diye. Bugün olmadı. Tabii ki burada kolay değil. Hem benim taraf hem Galatasaraylı kardeşlerimiz gerçekten çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum, başka bir şey diyecek yok" dedi.

ifadelerin yanlış anlaşılması:

Oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmasının sorulması üzerine Kerem, bu duruma tepki göstermek istemediğini belirtti. "Ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslıkladı, evet. Ama gerçekten hepsinin canı sağ olsun. Kırgınlar demek ki, duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

özür ve açıklama:

Kerem, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve iletişim sırasında dil bariyerinin rol oynayabileceğini söyledi: "Ben yanlış anlaşıldım. Bazen Almanca düşündüğüm zaman Türkçe’ye çeviriyorum, bazen yanlış anlaşılıyor. Kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim."

Oyuncu, şampiyonluk yolunda birlikte emek verdiklerini vurgulayarak kendisinin, takım arkadaşlarının, hocalarının ve taraftarın hiçbiri için saygısızlık yapmayacağını belirtti: "Ben ne kendime, ne kardeşlerime, ne hocalarımıza, taraftarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım. O kadar."

Kasımpaşalı futbolcu Kerem Demirbay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı...

Kasımpaşalı futbolcu Kerem Demirbay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını söyleyerek sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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