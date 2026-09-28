Kerkük'te 500 aileye temel gıda desteği yapan Türk Kızılay

Kerkük'te sağlık ve gıda odaklı yardım faaliyeti

Türk Kızılay, Irak ve çevre ülkelerde sürdürdüğü yardım kampanyası çerçevesinde Kerkük kentinde 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı. Dağıtım, kurumun bölgedeki koordinasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi ve yerel temsilcilerle iş birliği içinde yürütüldü.

Kampanya, günlük hayatı zorlaşan ailelere doğrudan destek sağlamayı hedefliyor. Gıda kolilerinin içinde bir ailenin yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılayacak pirinç, un, bakliyat ve yağ gibi temel ürünler bulunuyor. Yardımlar, alan halkın temel tüketim maddelerine erişimini kolaylaştırmak için planlandı.

Dağıtım takvimi ve hedefler:

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Çetin Beyatlı, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kerkük dağıtımının ardından başkent Bağdata da benzer bir yardım sevkiyatı yapılacağını bildirdi. Beyatlı, "Kerkük'te 500 adet gıda kolisi dağıtıyoruz. Yarın da inşallah Bağdat'ta 500 adet gıda kolisi dağıtacağız. Bu ay içerisinde toplam bin adet gıda kolisi dağıtmayı planlıyoruz" dedi.

Planlanan sevkiyatlar, bölgedeki ihtiyaç yoğunluğuna göre önceliklendiriliyor ve lojistik imkanlara göre düzenli olarak devam ettirilecek. Türk Kızılay, Irak Kızılay ile koordinasyon içinde dağıtımların şeffaf şekilde yürütülmesine önem veriyor.

Yerel ihtiyaçlar ve iş birliğinin önemi:

Irak Kızılay Kerkük Şubesi Operasyon Yönetim Bürosu Sorumlusu Emcet Fuat, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların insanları daha fazla yardıma muhtaç hâle getirdiğini vurguladı. Fuat, Türk Kızılay ile iş birliği sayesinde gıda yardımlarının bölgedeki hassas gruplara ulaştırıldığını belirtti ve fiyat artışlarının ailelerin yükünü ağırlaştırdığını söyledi.

Fuat, "İhtiyaç sahibi insanlara gıda desteği sağlamak ve onların yükünü hafifletmek için buradayız" ifadelerini kullandı. İş birliği, hem malzeme temini hem de dağıtım ağı açısından yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Yardımlardan faydalanan Kerkük sakinleri de dağıtımlar için Türk Kızılay’a teşekkür etti. Vatandaşlar, gönderilen kolilerin ailelerin günlük ihtiyaçlarında önemli fark yarattığını belirterek iyi dileklerini iletti.

Türk Kızılay’ın bölgedeki bu tür girişimleri, kısa vadede acil ihtiyaçları gidermeyi amaçlarken, uzun vadede dayanıklılık ve yerel destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik adımların parçası olarak değerlendiriliyor.

TÜRK KIZILAY, IRAK VE KOMŞU ÜLKELERDE BAŞLATTIĞI YARDIM KAMPANYASI KAPSAMINDA KERKÜK KENTİNDE 500 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE GIDA KOLİSİ DAĞITTI.