Kernek parkı 35 dönüme çıkarılıyor, teleferikle erişim planlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin hafızasında özel bir yere sahip olan ve türkülere konu olan Kernek Parkı için kapsamlı bir dönüşüm programı açıkladı. Mevcut yaklaşık 7-8 dönümlük alanın, yapılacak düzenlemeler ve üst tarafta yıkılan alanların da dâhil edilmesiyle 35 dönüme çıkarılacağını belirten Er, proje kapsamında bir teleferik hattının da planlandığını söyledi.

katılımla yürütülen planlama:

Başkan Er, Kernek’te vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi, sorunların ilgili birimlere iletilmesi ve çözüme kavuşturulması için talimat verdi. Ziyaret sırasında çocuklarla fotoğraf çektiren Er, bölgeyi kentin önemli bir markası olarak tanımladı ve genişletme çalışmalarının önceliklerden biri olduğunu vurguladı.

Vatandaşlar, parkın büyütülmesi ve teleferik projesinin hayata geçirilmesinin Kernek ve Malatya için büyük kazanım olacağını ifade etti. Esnaf ve bölge sakinleri, projenin sosyal ve ekonomik hareketliliği artıracağına dair memnuniyetini dile getirdi.

konut, istihdam ve sosyal dönüşüm vurgusu:

Ziyarette, vatandaşların yönelttiği konut piyasası ve kiralarla ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Er, Malatya’da bugüne kadar 125 bin bağımsız bölüm üretildiğini, inşaat ve konut arzındaki artışın kiralara olumlu yansıyacağını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı düzenlemelere atfen 485 bin liraya ev verileceğini, dar gelirliler için taahhüt edilen 15 bin sosyal konutun projeye dâhil edildiğini ve sosyal konutların tamamlandığını belirterek, bununla birlikte kentin 50 yıllık konut probleminin çözüldüğünü ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin İstihdam Merkezi üzerinden iş arayanlara destek verildiğini de aktaran Er, merkez aracılığıyla başvuranların mesleklerine uygun işler için yönlendirildiğini ve "çalışmak isteyen için iş var" mesajını paylaştı.

Ziyaret sırasında bir vatandaş, Er’e hitaben "Bir ömür sevdiklerinle beraber iyilerle karşılaşasın. Ben seni çok seviyorum" diyerek başarı dileklerini iletti. 86 yaşındaki bir başka vatandaş ise "Seninle gurur duyuyoruz. Seni görünce çok mutlu olduk. Allah eksikliğini vermesin" sözleriyle teşekkür etti. 85 yaşındaki bir kişi de Malatya için yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Er’e minnettarlığını belirtti.

Belediye yetkilileri, Kernek Parkı’nın genişletilmesi ve teleferik projesinin etap etap hayata geçirilmesiyle hem bölgenin rekreasyon alanı niteliğinin güçlendirileceğini hem de turistik ve ulaşım açısından yeni olanaklar yaratılacağını bildiriyor.

KERNEK PARKI’NDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM YAŞANACAK