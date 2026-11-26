Kervan Otomotiv'de akü odasında yangın kontrol altına alındı

Düzce'de Citroen, Peugeot, Opel ve Fiat markalarının bulunduğu Kervan Otomotiv'in akü odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede oluşan yoğun duman binayı sardı ve olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumları:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen 5 işçi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde muayene edilip müdahale edildi.

Yetkili açıklamaları:

Olay yerine gelen Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, yangının ilk belirlemelere göre akü odasında çıktığını belirterek, "Şu an binada herhangi bir sıkıntı yok. Allah’ın izniyle can kaybımız yok. İnşallah dumandan zehirlenen de olmaz." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı ve bölgedeki müdahaleler sonuçlandırıldı.

DÜZCE’DE CİTROËN, PEUGEOT, OPEL VE FİAT MARKALARININ BULUNDUĞU KERVAN OTOMOTİV’İN AKÜ ODASINDA YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE TÜM BİNAYI DUMANLARIN SARDIĞI YANGINDA 5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ.