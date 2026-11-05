Kervansaray'da eğitim aracına çarpma: 2'si ağır olmak üzere 4 yaralı

Bingöl'ün Kervansaray mevkiinde meydana gelen kazada, AE 046 LW yabancı plakalı araç arkadan çarparak özel bir sürücü kursuna ait aracı vurdu. Çarpışma sonucunda toplam 4 kişi yaralandı, bunlardan 2'sinin durumu ağır.

kaza ve müdahale:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alıp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş şekli ile sorumlulukları belirlemeye çalışıyor.

BİNGÖL’DE TRAFİK KAZASI:2’Sİ AĞIR 4 YARALI