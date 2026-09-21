Keşan uygulamalarında iki kişi gözaltında: toplam 46,29 gram uyuşturucu bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uygulamada toplam 46,29 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

uygulamanın detayları:

İlk durdurma, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ovacık Caddesi’nde gerçekleşti. Durumundan şüphelenilerek durdurulan L.Y. üzerinde yapılan üst aramasında; siyah poşet içerisinde, 24,78 gram kimyasala bulanmış, basında ve kollukta "tütün" olarak tabir edilen ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İkinci uygulama ise Yeni Mahalle Dumlupınar Caddesi’nde yapıldı. Bu durdurmada E.Y. üzerinde yapılan aramada 21,51 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Her iki olayda gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli kolluk işlemleri yapılarak adli süreç başlatıldı. Ele geçirilen maddelerin toplam miktarı 46,29 gram olarak kayda geçti.

KEŞAN’DA İKİ AYRI UYUŞTURUCU OLAYINDA 46 GRAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ