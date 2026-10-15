Keşan'da araçta 413 sentetik hap bulundu, dört şüpheli gözaltında

operasyonun seyri:

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir aracı kontrolden geçirdi. Yapılan incelemede, aracın paspası üzerinde yer alan beyaz kutular içinde gizlenmiş şekilde toplam 413 adet sentetik hap tespit edildi.

ele geçirilen malzeme ve şüpheliler:

Aracın içerisindeki beyaz kutularda bulunan sentetik haplar, ekipler tarafından muhafazaya alındı. Olayda araçta bulunan M.Ç., K.O., S.G. ve Ş.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan işlemler kapsamında, ele geçirilen maddeler ve araçta yapılan incelemeler kayıt altına alındı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, alınan ilk ifadeler doğrultusunda yasal süreç işletildi.

KEŞAN’DA 413 SENTETİK ECZANIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OLAYDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI