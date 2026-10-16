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Keşan’da ateş ihbarı üzerine yapılan kontrolde şüphelinin üstünden tabanca çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde ihbar üzerine durdurulan B.C.Ö.'nün üst aramasında tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 08:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Keşan’da ateş ihbarı üzerine yapılan kontrolde şüphelinin üstünden tabanca çıktı

Keşan’da ateş ihbarı üzerine yapılan kontrolde şüphelinin üstünden tabanca çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nden gelen silahla ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti. Yapılan kontroller sırasında ekipler tarafından durdurulan şüpheli B.C.Ö.'nün üst aramasında tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

olay tespiti ve müdahale:

İhbarı alan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak şüpheliyi tespit etti ve durdurdu. Yapılan aramada bulunan silah ve mühimmat emniyet birimleri tarafından teslim alındı.

gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma yetkili birimlerce yürütülüyor.

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE, POLİSİN ÜZERİNDE TABANCA VE 10 FİŞEK ELE GEÇİRDİĞİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE, POLİSİN ÜZERİNDE TABANCA VE 10 FİŞEK ELE GEÇİRDİĞİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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