Keşan'da haftalardır haber alınamayan Vahap Yücel evinde ölü bulundu

Keşan'da ölümün tespiti:

Alınan bilgiye göre, Özgün Yapı Kooperatifi'ndeki bir apartman dairesinde tek başına ikamet eden Vahap Yücel (58)'ten bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, Yücel'in yakınlarını aradı. Yakınlarının telefonlarına cevap verilmemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine müdahale ve ilk bulgular:

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dairenin kapısını açarak içeri girdi. Polis ekipleri, Vahap Yücel'in hareketsiz halde yattığını tespit etti; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve işlemler:

Olay yerinde, cumhuriyet savcısının gözetiminde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, resmi işlemler için Edirne Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma yetkili birimlerce sürdürülüyor.

KEŞAN’DA BİR KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU