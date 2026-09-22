Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8454 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.850,27 -0,44%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,39 +0,05%
--°

Keşan'da iki ayrı uygulamada iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis iki ayrı uygulamada H.E.K. ve S.C.Ç.'nin üzerinde çeşitli uyuşturucular ele geçirerek iki kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Keşan'da iki ayrı uygulamada iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Keşan'da iki ayrı uygulamada iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri iki farklı uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheliyi yakalayarak adli işlem başlattı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

yörük mahallesi uygulaması:

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.E.K.'nin üst aramasında, peçete içerisinde 6,07 gram kimyasala bulanmış tütün ile alüminyum folyo içerisinde 1,02 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

büyük cami mahallesi uygulaması:

Polis ekiplerinin Büyük Cami Mahallesi Efes Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurduğu S.C.Ç.'nin üst aramasında ise sarı renkli paket içerisinde 1,82 gram esrar ve bir paket sigara kağıdı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve olaylarla ilgili işlemler devam ediyor.

KEŞAN’DA ÜZERLERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

KEŞAN’DA ÜZERLERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın
images

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi
images

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği