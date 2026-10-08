Keşan'da kaçış sonrası kamyonetin iş yeri duvarına çarpması: 5 yaralı

Keşan'da polis takibinde kamyonetin iş yeri duvarına çarpması

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayan bir kamyonet takibe alındı. Takip esnasında araç, çevre yolunda kontrolden çıkarak bir binanın giriş katındaki iş yerinin duvarına çarptı.

Polisin kamyonette yaptığı ilk kontrolde araçta 8 yabancı uyruktlu kişinin bulunduğu, sürücünün araçta olmadığı tespit edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve ambulanslar kazazedelere müdahale etti.

Kaza ve müdahale:

Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavi ve müdahaleler hakkında yetkililerden henüz ek bilgi paylaşılmadı.

Polis soruşturması:

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya neden olan sürücünün tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

EDİRNE'NİN KEŞAN İLÇESİNDE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN KAMYONET, ÇEVRE YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKARAK BİR İŞ YERİNİN DUVARINA ÇARPARKEN, KAZADA ARAÇTA BULUNAN 8 YABANCI UYRUKLU KİŞİDEN 5'İ YARALANDI.