Keşan'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Çarpışmanın ayrıntıları:

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi istikametinden çarşı merkezi yönüne seyreden B.İ. idaresindeki motosiklet, önünde seyreden ve Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.İ. ile birlikte yolcu Y.L. düşerek sürüklendi ve yaralandı.

Yaralılara müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KEŞAN İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.