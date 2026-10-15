Keşan'da kavşakta kontrolden çıktı: sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan istikametinden Gelibolu yönüne seyreden O.E. yönetimindeki otomobil, Enez Kavşağı yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana gelirken, kazada sürücü yaralandı.

müdahale ve tedavi:

Olay ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KEŞAN’DA BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI