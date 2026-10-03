Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Keşan'da Mecidiye yolunda çarpışmanın ardından beş yaralı

Keşan'ın Mecidiye köyü yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; ilk müdahale yapılıp yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Keşan'da Mecidiye yolunda çarpışmanın ardından beş yaralı

Keşan'da Mecidiye yolunda çarpışmanın ardından beş yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye köyünde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Keşan istikametinden Mecidiye sahili yönüne giden A.B. idaresindeki 34 BRU 742 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.A. yönetimindeki 06 CPK 824 plakalı otomobil çarpıştı.

yaralılara müdahale:

Kazada, 06 CPK 824 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki bir yolcu ve diğer otomobildeki üç yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

KEŞAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

KEŞAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı
images

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi
images

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi y...
images

Ahlak polisinin Mut operasyonunda 22 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarihi topraklarda teknoloji coşkusu: TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri ticaret borsasında yeni dönem: Bağlamış güven tazeledi

Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip