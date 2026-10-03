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Keşan'da Mecidiye yönünde çarpışma: 5 kişi yaralandı

Keşan'ın Mecidiye köyünde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keşan'da Mecidiye yönünde çarpışma: 5 kişi yaralandı

Keşan'da iki otomobil çarpıştı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay, Keşan istikametinden Mecidiye sahili yönüne ilerleyen araç ile karşı yönden gelen aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

kaza yerindeki araçlar ve sürücüler:

Kazaya karışan araçlardan biri, A.B. idaresindeki 34 BRU 742 plakalı otomobil; diğeri ise O.A. yönetimindeki 06 CPK 824 plakalı otomobil olarak kaydedildi. Çarpışma sonucu 06 CPK 824 plakalı aracın sürücüsü ile bu araçta bulunan bir yolcu ve diğer otomobildeki üç yolcu olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Keşan’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Keşan’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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