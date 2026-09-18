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Keşan'da şüpheli üst aramasında 22,96 gram metamfetamin bulundu

Keşan'da durdurulan M.G. ve D.T.'nin üst aramasında 6 folyoda toplam 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keşan'da şüpheli üst aramasında 22,96 gram metamfetamin bulundu

Keşan'da narkotik müdahalesi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin üst aramasında, çok sayıda paketlenmiş uyuşturucu bulundu.

operasyonun detayları:

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan M.G. ve D.T. isimli şüphelilerin üst aramasında, 6 adet alüminyum folyo içerisinde paketlenmiş toplam 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

yasal süreç:

Uyuşturucuya el konulmasının ardından M.G. ve D.T. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KEŞAN’DA 22,96 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

KEŞAN’DA 22,96 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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