Keşan'da şüpheli üst aramasında 22,96 gram metamfetamin bulundu

Keşan'da narkotik müdahalesi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin üst aramasında, çok sayıda paketlenmiş uyuşturucu bulundu.
operasyonun detayları:
Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan M.G. ve D.T. isimli şüphelilerin üst aramasında, 6 adet alüminyum folyo içerisinde paketlenmiş toplam 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi.
yasal süreç:
Uyuşturucuya el konulmasının ardından M.G. ve D.T. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
KEŞAN’DA 22,96 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
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