Keşan'da şüpheli üst aramasında 22,96 gram metamfetamin bulundu

Keşan'da narkotik müdahalesi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin üst aramasında, çok sayıda paketlenmiş uyuşturucu bulundu.

operasyonun detayları:

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan M.G. ve D.T. isimli şüphelilerin üst aramasında, 6 adet alüminyum folyo içerisinde paketlenmiş toplam 22,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

yasal süreç:

Uyuşturucuya el konulmasının ardından M.G. ve D.T. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KEŞAN’DA 22,96 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ