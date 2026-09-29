Keşan'da takside 157,61 gram uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Keşan'da takside bulunan poşetten 157,61 gram uyuşturucu çıktı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan ticari takside yapılan aramada 132,32 gram metamfetamin ile 25,29 gram taş kokain olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ticari taksinin uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı yönündeki istihbarat üzerine Yörük Mahallesi'nde aracı durdurdu. Polis tarafından arka koltukta bulunan poşette yapılan incelemede toplam 157,61 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltı ve adli süreç:

Olay sırasında araçta bulunan sürücü K.K. ile yolcu E.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KEŞAN’DA POLİSİN DURDURDUĞU BİR TİCARİ TAKSİDEN 157,61 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ