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Keşan'da yatak odasında ölü bulunan 86 yaşındaki kadın: teknik takiple yakalanan eş adliyeye sevk edildi

Keşan'da ölü bulunan 86 yaşındaki M.E.K.'nin eşi M.K., çelişkili ifadeleri ve otopside darp izleri üzerine teknik takiple yakalanıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:30

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Keşan'da yatak odasında ölü bulunan 86 yaşındaki kadın: teknik takiple yakalanan eş adliyeye sevk edildi

Keşan'da şüpheli ölüm soruşturması derinleşiyor

21 Ağustos günü saat 18.45'te Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evde, 86 yaşındaki M.E.K. yatağının yanında ölü bulundu. Olay ilk değerlendirmede şüpheli ölüm olarak kaydedildi ve soruşturma başlatıldı.

otopsi ve soruşturmanın yönü

Yapılan otopside maktulün vücudunda darp izleri tespit edilmesi ve eşinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturma, Cinayet Büro Amirliği tarafından "eşe karşı kasten öldürme" şüphesiyle yürütülmeye başlandı.

şüphelinin yakalanması ve adliyeye sevk

Soruşturma kapsamında teknik takip ve izleme uygulayan ekipler, şüpheli M.K.'nin 16 Eylül günü saat 12.25'te telefonunun kapalı konuma geçmesi üzerine yoğun çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu zanlı, İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.K., sağlık kontrolü için getirildiği Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi girişinde "Ben öldürmedim" dedi. Burada yapılan kontrollerin ardından zanlı, Keşan Adliyesi'ne sevk edilmek üzere yola çıkarıldı.

Soruşturma dosyası Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülmeye devam ediyor; soruşturma kapsamındaki teknik ve adli işlemler sürüyor.

EDİRNE&#039;NİN KEŞAN İLÇESİNDE EVİNDE ÖLÜ BULUNAN 86 YAŞINDAKİ M.E.K.&#039;NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN...

EDİRNE'NİN KEŞAN İLÇESİNDE EVİNDE ÖLÜ BULUNAN 86 YAŞINDAKİ M.E.K.'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN EŞİ M.K., SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN KEŞAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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