Keşan'da yaya geçidinde minibüsün çarptığı iki kişi yaralandı

kaza yerinde gelişmeler:

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Hastane Caddesi'nden Tayfa Sokak istikametine dönüş yapan C.E. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan B.E. ve G.K.'ye çarptı. Çarpma sonucu her iki yaya da yere düşerek yaralandı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI İKİ YAYA YARALANDI