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Keşan'da yerde yatan ata yönelik şiddet ihbarı sonrası adli işlem

Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yerde bulunan bir ata şiddet uygulandığı ihbarı yapıldı; iki şüpheli polis tarafından adli işlem kapsamında alındı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keşan'da yerde yatan ata yönelik şiddet ihbarı sonrası adli işlem

Keşan'da yerde yatan ata yönelik şiddet ihbarı sonrası adli işlem

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak'ta yerde yatan bir atı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

olayın tespit edilmesi:

Olay yerine intikal eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerde yatan ve kulağında küpesi olmayan atı tespit etti. İhbarı takiben polis ekipleri çevredeki araştırmasını genişletti ve görgüye ilişkin beyan toplamaya başladı.

soruşturma ve hayvanın durumu:

Güvenlik güçleri, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle G.K. ve A.D.'yi Polis Merkezi Amirliği'ne götürerek haklarında adli işlem başlattı. At ise teslim alınarak Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine verildi.

Olayla ilgili resmi soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve tarafların ifadesi doğrultusunda adli sürecin devam edeceği bildirildi.

KEŞAN’DA ATA ŞİDDET UYGULADIKLARI İDDİASIYLA 2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

KEŞAN’DA ATA ŞİDDET UYGULADIKLARI İDDİASIYLA 2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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