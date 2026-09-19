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Keşif alanı kuruldu: Karşıyaka'da bilim, kültür ve sanat şenliği gençleri sahaya çıkarıyor

Karşıyaka'da düzenlenen Körfezin Karşıyaka'sı Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği-2026, 35 atölye ve stantla öğrencilere disiplinler arası deneyim sunuyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Keşif alanı kuruldu: Karşıyaka'da bilim, kültür ve sanat şenliği gençleri sahaya çıkarıyor

Keşif alanı Karşıyaka'da: Körfezin Karşıyaka'sı Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği-2026

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, öğrencilerin bilim okuryazarlığını artırmayı ve bilimi toplumun geniş kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan "Körfezin Karşıyaka'sı; Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği-2026" kapılarını açtı. Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlik, anasınıfından ortaöğretime kadar tüm öğrencilere ve gençlere hitap ediyor.

etkinlik programı:

Şenlik süresince bilim, teknoloji, sanat, sağlık ve kültür alanlarında toplam 35 farklı atölye ve bilgilendirme standı ziyaretçilerle buluşacak. Programda zeka oyunları, matematiğin eğlenceli hali, yenilikçi drama atölyeleri ile gazetecilik ve medya okuryazarlığı stantları gibi faaliyetler yer alıyor. Bu atölyeler, öğrencilerin analitik düşünme ve iletişim becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlikler, hem bireysel merakı tetikleyecek deneyimler hem de ekip çalışmasını destekleyecek uygulamalı faaliyetler olarak planlandı. Sanatla bilimi harmanlayan çalışmalardan robotik ve kodlama uygulamalarına kadar geniş bir yelpaze, katılımcılara farklı öğrenme yolları sunuyor.

mesaj ve amaç:

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, "Bilim bize sorgulamayı, araştırmayı ve çözüm üretmeyi; kültür, bizi biz yapan değerleri tanımayı, sanat ise dünyaya farklı gözlerle bakmayı öğretir. Bu üç alanın aynı şenlikte buluşması, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi açısından son derece değerlidir. Katılacağınız her atölye, deneyimleyeceğiniz her çalışma ve tanışacağınız her yeni fikir, sizlere farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Sizlerden beklentimiz, merak etmeniz, soru sormanız, araştırmanız, denemeniz ve yeni şeyler keşfetmenin heyecanını yaşamanızdır. Çocuklarımızın bilime, kültüre ve sanata olan ilgisini desteklemek; onların meraklarını beslemek ve kendilerini farklı alanlarda keşfetmelerine fırsat sunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Proje yürütücüsü Karşıyaka Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Mehmet Sertkahya ise şenliğin hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Şenliğimiz süresince sanattan STEM disiplinlerine, yenilikçi üretim süreçlerinden robotik kodlamaya kadar geniş bir yelpazede hazırlanan zengin atölye çalışmaları ve etkileşimli etkinliklerle katılımcılarımıza ilham vermeyi hedefliyoruz. Bilimsel merakı sanat ve teknolojiyle harmanlayarak her yaştan ziyaretçimize keşif dolu bir deneyim sunuyoruz."

Öğretmenlerin emeğiyle hazırlanan atölye ve stantlar sayesinde öğrenciler yeni bilgiler edinecek, farklı deneyimler yaşayacak ve öğrenmenin keyfini keşfedecek. Şenlik, katılımcılara sadece bilgi aktarmayı değil, aynı zamanda merakı beslemeyi ve öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini tanımasını sağlamayı amaçlıyor.

Organizatörler, Körfezin Karşıyaka'sı Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği'nin öğrenciler için yeni merakların, keşiflerin ve kalıcı hatıraların başlangıcı olmasını hedefliyor.

İZMİR&#039;DE ÖĞRENCİLERİN BİLİM OKURYAZARLIĞINI ARTIRMAK VE BİLİMİ TOPLUMUN HER KESİMİYLE BULUŞTURMAK...

İZMİR'DE ÖĞRENCİLERİN BİLİM OKURYAZARLIĞINI ARTIRMAK VE BİLİMİ TOPLUMUN HER KESİMİYLE BULUŞTURMAK AMACIYLA 3'ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN KÖRFEZİN KARŞIYAKA'SI; BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ-2026 KAPILARINI AÇTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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