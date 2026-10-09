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Keşif ateşi: Marmaris'te çocuklar uzayın kapılarını araladı

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda düzenlenen Uzay Haftası'nda öğrenciler VR simülasyonları, gökyüzü gözlemleri ve atölyelerle uzayı deneyimledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Keşif ateşi: Marmaris'te çocuklar uzayın kapılarını araladı

Marmaris'te iki günlük uzay şöleni:

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda düzenlenen Uzay Haftası etkinlikleri, iki gün boyunca çocukları ve gençleri uzayın büyüleyici dünyasıyla buluşturdu. Katılımcılar uzay çadırında galaksiler arasında sanal bir yolculuğa çıktı; VR gözlüklerle gezegenleri ve gök cisimlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Bilim ile eğlenceyi bir araya getiren program, katılımcılara uygulamalı öğrenme imkânı sundu.

Katılımcılar ve program içerikleri:

Etkinliğe İçmeler Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Şehit Ahmet Benler İlkokulu ile Çağdaş Bilim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri katıldı. Programda Güneş Sistemi'ni tanıtan atölyeler, Ay'ın evreleri, gezegen modelleri, gökyüzü gözlemleri, uzay sergisi ve Mars helikopteri gibi başlıklar yer aldı. Eğitici uygulamalar, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de yeni bilgiler edinmesini sağladı.

Eğitim hedefleri ve gelecek etkisi:

Etkinlik, GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) koordinatörlüğünde yürütüldü ve uluslararası etkinlik haritasında yer aldı. İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, bilime merak duyan çocuklar için bir buluşma noktası oldu; öğrenciler gözlem yapma, deneyimleyerek öğrenme imkânı buldu ve geleceğin bilim insanlarına ilham verecek anlar yaşandı.

MARMARİS’TE ÇOCUKLAR UZAYI KEŞFETTİ

MARMARİS’TE ÇOCUKLAR UZAYI KEŞFETTİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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