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Kesiksu mevkiinde kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesi Kesiksu mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye girdi; kazada 5 kişi yaralandı, biri sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kesiksu mevkiinde kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 5 yaralı

Kesiksu mevkiinde kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir bahçeye girdi. Kazada araç içerisinde bulunan T.Y., M.Y., U.Y., A.Y. ve E.Y. yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldıkları, yaralılardan birinin ise daha kapsamlı tedavi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

jandarmadan inceleme:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Soruşturma, kazanın oluş nedeninin netleştirilmesine yönelik çalışmalarla devam ediyor.

YARALILAR, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA GERCÜŞ DEVLET...

YARALILAR, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA GERCÜŞ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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