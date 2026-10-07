Kesiksu mevkiinde kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir bahçeye girdi. Kazada araç içerisinde bulunan T.Y., M.Y., U.Y., A.Y. ve E.Y. yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldıkları, yaralılardan birinin ise daha kapsamlı tedavi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

jandarmadan inceleme:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Soruşturma, kazanın oluş nedeninin netleştirilmesine yönelik çalışmalarla devam ediyor.

YARALILAR, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA GERCÜŞ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI