Kesiksu’da rüzgarla büyüyen yangın bağ ve bahçeleri küle çevirdi

olayın gelişimi:

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki tarım arazilerine ve meyve bahçelerine sıçradı.

zararın boyutu ve etkilenen ürünler:

Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü. Bölgedeki badem, fıstık, incir ağaçları ile üzüm bağları küle döndü; bu durum yerel üretim ve gelir kaynakları üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

müdahale ve kontrol çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köy halkının müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

inceleme başlatıldı:

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer olayın nedenine ilişkin tespit yapmak için çalışma yürütüyor.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI KESİKSU KÖYÜNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLER, ÇEVREDEKİ TARIM ARAZİLERİNE VE MEYVE BAHÇELERİNE SIÇRADI.