Kesilen ağacın yerine bırakılan boşluk engelli ulaşımını aksatıyor

Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kulüp Sokak üzerinde kuruyan bir ağacın belediye ekiplerince kesilmesinin ardından kaldırımda boşluk oluştu. Ağacın kökünün de kurumasıyla meydana gelen çöküntü, özellikle kaldırım üzerindeki engelli rampası önünde belirginleşti ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların geçişini zorlaştırıyor.

Kent sakinlerinin şikayeti ve bekleyişi:

Çevre sakinleri, meydana gelen bozukluğun tekerlekli sandalye ve yürüme güçlüğü çeken kişiler için engel oluşturduğunu belirterek belediye ekiplerine bilgi verdiklerini aktardı. Buna rağmen aradan yaklaşık 1 buçuk ay geçmesine rağmen herhangi bir onarım yapılmadığını söyleyen mahalle sakinleri, kaldırımın onarılmasını beklediklerini ifade etti.

Erişim ve güvenlik endişeleri:

Boşluklu kaldırım, sadece erişimi güçleştirmekle kalmıyor; düşme, tekerlek sıkışması veya yön değiştirme zorunluluğu nedeniyle kullanıcıların güvenliğini de riske atıyor. Mevcut durum, özellikle rampanın hemen önünde oluştuğu için engelli vatandaşların günlük hareketliliğini doğrudan etkiliyor.

Mahalle sakinleri onarımın hızlandırılmasını talep ederken, sorunun giderilmesi için yetkililerden somut bir çalışma takvimi bekleniyor. Kaldırımın güvenli hale getirilmesi, yerel düzeyde erişilebilirlik sorunlarının çözümü açısından önem taşıyor.

ESKİŞEHİR'DE KURUYAN AĞACIN KESİLMESİ SONRASI BOŞLUK OLUŞAN VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZORLUK YAŞATAN KALDIRIMIN ONARILMASI İSTENİYOR.