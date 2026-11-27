il emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışması

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’ye giriş yapan yolculara yönelik rutin kontrol gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında sorgulamalar dikkatle sürdürüldü ve şüpheli durumlar anında değerlendirildi.

operasyonun detayları:

Kontrollerde, S.İ. adlı şahsın 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı tespit edildi. Bulgu üzerine şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandı.

gözaltı ve teslim işlemleri:

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedür gereği Tarsus Cezaevine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve kayıt işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

MERSİN'DE 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞAHIS, ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI'NDA POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.