mahkeme kararını açıkladı:

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Keskin Belediyesi'nin banka hesaplarından yapılan para transferlerine ilişkin zimmet davasında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, davanın sanıkları arasında yer alan eski Belediye Başkanı Dede Yıldırım (76), dönemin Mali Hizmetler Müdür Vekili A.Ş. (60) ve aynı müdürlükte büro işçisi olarak görev yapan M.G. (48) hakkında ayrı ayrı 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

sanıklara verilen cezaların ayrıntıları:

Mahkeme, zimmet suçuna yardım etmekle yargılanan 28 sanık için farklı oranlarda cezalar verdi. E.C.D. (49), B.G. (45), T.D. (43), H.İ. (47), H.Y. (38), B.G. (51), F.İ. (40), K.Y. (55), U.D. (27), İ.B.K. (29), V.B. (60), M.K. (42), F.C.Ş. (27), E.K.Ş. (31), U.T. (45), B.K. (55), M.Y. (54), S.E. (40), B.E. (46), İ.K. (46), Ş.Ş. (37), B.Y. (34), E.Ç. (32), S.K. (41), A.B. (52) ve S.D. (22) hakkında ayrı ayrı 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Aynı suça yardım ettikleri belirtilen İ.S. (38) ve E.T. (33) ise ayrı ayrı 2 yıl 11 ay hapse mahkûm edildi.

iddianame ve dava süreci:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mart 2025 tarihinde üç şüpheli hakkında zincirleme nitelikli zimmet, diğer 28 şüpheli hakkında ise bu suça yardım etme suçlamasıyla dava açıldığı belirtiliyordu. İddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatılmıştı.

KIRIKKALE'NİN KESKİN BELEDİYESİNDEKİ "ZİMMET" DAVASINDA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DEDE YILDIRIM İLE 2 ESKİ BELEDİYE GÖREVLİSİNE AYRI AYRI 7 YIL 3 AY 15 GÜN, SUÇA YARDIM EDEN 28 SANIĞA İSE 2 YIL 11 AY İLE 3 YIL 7 AY 22 GÜN ARASINDA HAPİS CEZASI VERİLDİ.