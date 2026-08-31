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Kesmetepe'de birlik mesajı: caminin temeli dualarla atıldı

Kesmetepe'de hayırsever destekli caminin temeli, Vali Abdullah Küçük, Ahmet Aydın ve vekil Hüseyin Özhan'ın katıldığı törende dualarla atıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kesmetepe'de birlik mesajı: caminin temeli dualarla atıldı

Kesmetepe Camii için ilk harç töreni:

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi’nde, hayırseverlerin desteğiyle yapılacak olan Kesmetepe Camii için temelin atma töreni gerçekleştirildi. Programa Vali Abdullah Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile belde sakinleri katıldı.

Protokolden teşekkür ve temenni:

Törende konuşan Vali Abdullah Küçük, caminin yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür ederek, onların gönüllerini ve imkanlarını ortaya koyduklarını vurguladı. Küçük, bu tür yatırımların hem kültürel hem de sosyal açıdan bölgeye katkı sunacağını belirterek, caminin Kesmetepe'ye ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Dua ve temel atma anı:

Konuşmaların ardından topluca edilen dualarla törenin manevi boyutu öne çıktı. Duanın ardından Vali Abdullah Küçük ile protokol üyelerinin birlikte butona basmasıyla caminin temeline ilk harç döküldü; törene katılanların gönül birliği ve desteği törende dikkat çekti.

Tören, belde halkının ve protokolün katılımıyla tamamlandı; temel atma, ilerleyen aşamalarda yapılacak inşaat çalışmalarının başlangıcı olarak kayda geçti ve projenin Kesmetepe'ye uzun vadeli katkılar sağlaması temennisinde bulunuldu.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNE BAĞLI KESMETEPE BELDESİ’NDE, HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE YAPIMI...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNE BAĞLI KESMETEPE BELDESİ’NDE, HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK CAMİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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