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Kesmetepe'de fıstık bahçesinde meydana gelen silahlı yaralanma

Besni'ye bağlı Kesmetepe köyünde bir fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki M.S.Ö., bahçe sahibi H.G. tarafından tüfekle vurularak sırtından ağır yaralandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kesmetepe'de fıstık bahçesinde meydana gelen silahlı yaralanma

Kesmetepe'de fıstık bahçesinde meydana gelen silahlı yaralanma

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde yaşanan olayda, iddialara göre fıstık bahçesine giren iki çocuktan biri tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, M.S.Ö. (12) ile arkadaşı bir fıstık bahçesine girdi. Bu sırada bahçe sahibi H.G. (67) ile karşılaşma yaşandı. H.G.'nin tüfekle ateş etmesi sonucu M.S.Ö. sırtından yaralandı.

Yaralı çocuk, bahçe sahibi tarafından kendi aracıyla önce Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu belirtilen M.S.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturmanın seyri:

Olayın ardından jandarma ekipleri hastanede H.G.'yi gözaltına aldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin iddiaları ve yaşananları araştırmak üzere soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE FISTIK BAHÇESİNDE TÜFEKLE VURULAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE FISTIK BAHÇESİNDE TÜFEKLE VURULAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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