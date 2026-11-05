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Kesmetepe'de UMKE ile çocuklara sağlık ve afet bilinci kazandırılıyor

Adıyaman UMKE, Besni'ye bağlı Kesmetepe İlkokulu'nda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Yaşam' temasıyla öğrencilere acil sağlık, temel bakım ve afet farkındalığı eğitimi verdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kesmetepe'de UMKE ile çocuklara sağlık ve afet bilinci kazandırılıyor

Kesmetepe İlkokulu'nda uygulama ve tanıtım:

Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Besni ilçesine bağlı Kesmetepe İlkokulu'nda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Yaşam" temasıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte UMKE ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek kurumun görev ve sorumluluklarını anlattı ve uygulamalı bilgilendirmeler yaptı.

Verilen eğitimlerin içeriği:

Program kapsamında öğrencilere acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, sağlıklı yaşam ve temel sağlık konularında bilgi verildi. UMKE ekipleri, afet ve acil durumlarda yürüttükleri çalışmaları tanıtarak çocukların olası durumlara karşı farkındalığını artırmayı hedefledi. Eğitimlerde temel ilk yardım uygulamalarına yönelik uygulamalı anlatımlar da yer aldı.

Hedef ve önemi:

Adıyaman UMKE yetkilileri, etkinliğin amacının sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve sağlık bilincini küçük yaşlarda oluşturmak olduğunu vurguladı. Yetkililer, bu tür eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin, hem bireysel hazırlığı hem de toplumun afetlere karşı dayanıklılığını güçlendirdiğini belirtti.

Etkinlik, öğrencilerin sağlık konularında bilinçlenmesini sağlarken, UMKE'nin rolünü ve afet anındaki müdahale süreçlerini tanıtmaya yönelik pratik adımlar sunmasıyla dikkat çekti. Okul ortamında gerçekleşen bu tür çalışmaların uzun vadede toplum sağlığına olumlu katkı yapması hedefleniyor.

ADIYAMAN ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) TARAFINDAN BESNİ İLÇESİNE BAĞLI KESMETEPE...

ADIYAMAN ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) TARAFINDAN BESNİ İLÇESİNE BAĞLI KESMETEPE İLKOKULU’NDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SAĞLIK BİLİNCİ VE AFET FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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