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Kestane bahçelerinde doğal savunma: Torymus sinensis üretimi büyütülüyor

Aydın'da kestane üretiminin sürdürülebilirliği için Muğla'daki Predator Böcek Üretim Laboratuvarı'nda Torymus sinensis üretimini artırma planları değerlendirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Kestane bahçelerinde doğal savunma: Torymus sinensis üretimi büyütülüyor

biyolojik mücadele ziyaretleri ve değerlendirmeler:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kestane gal arısına karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karabörtlen Orman İşletme Şefliği bünyesindeki Predator Böcek Üretim Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. Ziyarette Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü ile konu sorumlusu teknik personel yer aldı.

Toplantıda 2026 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı, laboratuvar üretim süreçleri ve saha uygulamalarına ilişkin gözlemler paylaşıldı. İncelemeler sırasında üretim alanları, parazitoitlerin bakım ve dağıtım yöntemleri ile mevcut kapasite masaya yatırıldı.

torymus sinensis üretiminin artırılmasına yönelik planlar:

Kestane gal arısının önemli parazitoitlerinden Torymus sinensis'in 2027 yılında mücadelede daha etkili kullanılabilmesi amacıyla üretiminin artırılması planlanıyor. Bu çerçevede Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arasında yürütülmesi düşünülen iş birlikleri ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca biyolojik mücadelenin etkinliğini yükseltmeye yönelik teknik ve idari tedbirler konuşuldu. Hedef, kestane üretiminin sürdürülebilirliğini sağlarken doğal dengenin korunmasına katkıda bulunmak ve kimyasal mücadele gereksinimini azaltmaktır.

AYDIN’DA KESTANE ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN KESTANE GAL ARISINA KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE...

AYDIN’DA KESTANE ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN KESTANE GAL ARISINA KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜRKEN, 2027 YILI İÇİN TORYMUS SİNENSİS (AVCI BÖCEK) ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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